Streit unter Taubenzüchtern in Portugal fordert vier Tote

Bei einem Streit unter Taubenzüchtern im Süden Portugals sind Medienberichten zufolge am Sonntag vier Menschen gestorben. Als die Polizei am Tatort in der Stadt Setúbal eintraf, habe sie vier Tote im Alter von 40 bis 60 Jahren gefunden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen habe einer der Männer, ein etwa 40-Jähriger, die drei anderen mit einer Schrotflinte erschossen und sich dann das Leben genommen.

Was genau den Streit ausgelöst hatte, war zunächst unbekannt. Es habe aber mit der Taubenzucht zu tun gehabt, berichtete der staatliche TV-Sender RTP ohne weitere Details zu nennen. Die vier Männer hätten in der Gegend illegale Gemüsegärten gehabt, wo auch ihre Taubenschläge gestanden hätten, berichtete die Zeitung "Público".