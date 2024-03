Streit um Turnschuhe: Bursche stach in Vbg. auf Kumpel ein

Wegen eines Streits um ein Paar Turnschuhe hat ein 16-jähriger Syrer am Dienstag in Hohenems vor einer Asylunterkunft mit einem Küchenmesser auf einen gleichaltrigen Landsmann eingestochen. Der Jugendliche erlitt Verletzungen an Bauch, Hüfte und Oberschenkel, befand sich aber nicht in Lebensgefahr, informierte die Polizei. Der Täter wurde im Nahbereich der Unterkunft festgenommen, der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt stationär im Spital aufgenommen.

Die beiden Jugendlichen, die im Bezirk Bregenz wohnen, besuchten in Hohenems einen Bekannten. Dabei gerieten sie in einem Zimmer der Unterkunft in Streit, der mit Faustschlägen ins Gesicht schnell handgreiflich wurde. Die Auseinandersetzung verlagerte sich auf die Straße, wo einer der 16-Jährigen dem anderen mit dem Küchenmesser mehrere Stiche versetzte.

Die Polizei führt Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung. Nach Abschluss der Ersterhebungen wird die Staatsanwaltschaft über eine mögliche Einlieferung des Tatverdächtigen in die Justizanstalt Feldkirch entscheiden.