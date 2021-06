Streit um Sonnenliegen: Vier Tote bei Schießerei in Albanien

Bei einer Schießerei an einem Strand im Norden von Albanien sind in der Nacht auf Sonntag vier Männer ums Leben gekommen. Zwei weitere erlitten Verletzungen, berichteten albanische Medien unter Berufung auf die Polizei. Am Strand von Velipoja nahe Shkodra hatten sich Angehörige zweier Familien, die dort Hotels betreiben, um die Aufstellung von Zelten und Sonnenliegen gestritten. Aus welchem Grund der Konflikt dermaßen eskalierte, dass Schusswaffen gezogen wurden, war unklar.

Große Aufgebote der Bereitschaftspolizei sicherten am Sonntagmorgen den Tatort. Gäste eines nahe gelegenen Hotels, die durch die Schüsse aus dem Schlaf geschreckt worden waren, verließen ihre Unterkunft. Unter ihnen waren den Berichten zufolge auch Urlauber aus dem Nachbarland Kosovo.