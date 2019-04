Streit um Neckermann-Pleite - Dämpfer für Insolvenzverwalter

Im Prozess um die Neckermann-Pleite vor fast sieben Jahren hat Insolvenzverwalter Michael Frege einen deutlichen Dämpfer erhalten. Zur Prozesseröffnung am Dienstag ließ die 21. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt klar erkennen, dass sie seine Klage gegen das frühere Management des Versandhändlers aus mehreren Gründen kritisch sieht.

Das Gericht sieht dies vorläufig anders. Der Vorsitzende Richter Lars Iffländer nannte die anschließenden Güteverhandlungen mit Verdi und weiteren Sanierungsbemühungen als starke Indizien, dass noch eine “positive Fortführungsprognose” bestanden habe. Diese würde gegen einen Insolvenzantrag sprechen. Tatsächlich hat das Unternehmen den Antrag erst am 18. Juli 2012 eingereicht. Das Gericht fällte am Dienstag zunächst keine Entscheidung und regte erneut einen Vergleich an. Am 3. September soll weiter verhandelt werden.