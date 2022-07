Streit um Italiens Strände wegen Neuregelung der Lizenzen

Während sich Italien auf vorgezogene Parlamentswahlen vorbereitet, wird im Parlament in Rom heftig über die Badestrände gestritten. Diese Woche stimmen die Abgeordneten über eine Neuregelung im Bereich der Lizenzvergabe ab. Ab dem 31. Dezember 2023 müssen staatliche Strandkonzessionen öffentlich ausgeschrieben werden - was nach Ansicht von Branchenvertretern das Ende der vielen von Familien geführten Strandbars und -restaurants bedeuten könnte.

An Tausenden Bezahlstränden soll es mehr Konkurrenz geben, lautet das Vorhaben der Regierung. Die öffentliche Ausschreibung der Strandkonzessionen könnte zur Folge haben, dass ein Lido-Betreiber seinen Platz für einen anderen Mitbieter räumen muss. Davon könnten möglicherweise große ausländische Tour-Operatoren oder liquiditätsstarke Finanzinvestoren profitieren, so die Sorge.

An Italiens Stränden gibt es Tausende privat geführte Badeanlagen. Die kostenpflichtigen "Stabilimenti" sind der Inbegriff der italienischen Strandkultur: Hier verbringen die meisten Italiener schon als Kinder den Sommerurlaub. Die Vergabe der Strandlizenzen ist jedoch undurchsichtig, die Konzessionen werden automatisch verlängert. Das will die EU aufgrund der Bolkenstein-Wettbewerbsregel nun ändern und Italien muss sich anpassen.

Pächter der "Stabilimenti", wie in Italien die Badeanlagen am Meer genannt werden, in denen zahlenden Gästen Liegestühle und Sonnenschirme zur Verfügung gestellt werden, befürchten den Verlust ihrer Rechte. 29.000 Badeanstalten, die saisonal bis zu 300.000 Personen beschäftigen, gibt es in Italien, sie werden meist auf Familienebene geführt. Vielen droht jetzt das Aus. Die Regierung will sich künftig um transparente öffentliche Ausschreibungen bemühen, wie sie bisher nicht stattgefunden haben. Vielmehr dürften Korruption und Vetternwirtschaft bei der Vergabe in vielen Fällen eine Rolle gespielt haben.