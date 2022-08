Streit um erfolgreiches 9-Euro-Ticket in Deutschland

Die Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket in Deutschland ist hoch geblieben. Seit dem Verkaufsstart Ende Mai bis einschließlich Montag sind dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zufolge bundesweit 38 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft worden. Trotzdem tobt ein Streit darüber, wie das Erfolgsmodell weiterfinanziert werden könnte. Finanzminister Christian Lindner (FDP) ist jedenfalls gegen eine "Gratismentalität".

Die Debatte rund um eine Anschlusslösung ging unterdessen am Montag weiter. SPD-Chef Lars Klingbeil sprach sich auf NDR Info dafür aus, einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket mit einer Sondersteuer auf hohe Zusatzgewinne von Energieunternehmen zu finanzieren. Es gebe Unternehmen, die durch den russischen Krieg in der Ukraine "massive Gewinne machen, ohne dass sie auch nur einen Handschlag mehr tun", sagte Klingbeil am Montag dem Sender. "Deswegen fordere ich, dass wir eine Übergewinnsteuer auch in Deutschland einführen."