Streit um ein Paar Schuhe: Asylwerber sticht mit Küchenmesser zu

Am Dienstagvormittag kam es in einem Zimmer einer Unterkunft für Asylwerber in Hohenems zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen.

Die zwei 16-Jährigen gerieten über ein Paar Turnschuhe in Streit. Dabei schlug einer der Beiden dem Anderen mit den Fäusten ins Gesicht. Der Streit verlagerte sich vom Zimmer in Folge nach draußen auf die Straße. Dort stach einer der 16-Jährigen mehrmals mit einem Küchenmesser auf seinen Kontrahenten ein, wodurch dieser unbestimmten Grades an Bauch, Hüfte und Oberschenkel verletzt wurde.

Beschuldigter wurde festgenommen - Opfer ins Krankenhaus gebracht

Der Beschuldigte konnte im unmittelbaren Nahbereich des Tatortes durch die Polizei festgenommen werden. Das Opfer wurde vorerst durch die Polizei und in Folge durch den Notarzt erstversorgt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Weder Opfer noch Täter wohnten in der Unterkunft

Das 16-jährige Opfer weist keine lebensbedrohlichen Verletzungen auf. Die weiteren Ermittlungen gegen den Angreifer werden derzeit von der Polizei Hohenems wegen des Verdachts der Absichtlich schweren Körperverletzung geführt. Nach Abschluss der Ersterhebungen wird die Staatsanwaltschaft über eine mögliche Einlieferung des Tatverdächtigen in die Justizanstalt Feldkirch entscheiden.

Weder das Opfer noch der Täter sind Bewohner der Unterkunft. Sie wohnen im Bezirk Bregenz und besuchten in Hohenems einen Bekannten.