Streit mit Messer und Eisenstange zwischen Brüdern in NÖ

Mit einem Messer bzw. einer Eisenstange sind am Montagabend in Wr. Neustadt zwei Brüder aufeinander losgegangen. Die beiden dürften sich einen heftigen Kampf geliefert haben, bestätigte die Polizei am Dienstagfrüh einen Online-Bericht der "Niederösterreichischen Nachrichten". Beide Männer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Zwischen den Brüdern dürfte es “schon länger einen Konflikt gegeben haben”, berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag. Zum genauen Hergang bzw. zur Ursache des Streits konnte man bei der Polizei noch keine Auskunft geben.

Dem NÖN-Bericht zufolge bot sich den Einsatzkräften beim Eintreffen am Ort des Geschehens in der Pottendorfer Straße in Wr. Neustadt “ein wüstes Szenario”. Die zwei Männer waren blutüberströmt. Einer der beiden Männer im Alter von 29 bzw. 38 Jahren soll mit der Eisenstange zugeschlagen haben. Laut Polizei gehörte die Eisenstange zu einem Wagenheber. Der andere Bruder stach mit einem Messer zu. Beide Männer erlitten dabei schwerste Verletzungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert.