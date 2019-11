Streit bei Tories über Untersuchung zu Islamophobie

Der Auftakt zum britischen Wahlkampf ist für die Konservativen von Premier Boris Johnson recht holprig verlaufen, jetzt ist auch noch Streit über eine Untersuchung von Islamhass in der Partei ausgebrochen. Am Samstag lieferten sich Gesundheitsminister Matt Hancock und die ehemalige Vize-Generalsekretärin Sayeeda Warsi einen Schlagabtausch.

Hintergrund des Streits ist ein Versprechen von Finanzminister Sajid Javid. Dieser hatte als Mitbewerber von Johnson um die Parteiführung im Sommer bei einer Live-TV-Debatte vorgeschlagen, Islamophobie in der Partei zu untersuchen. Seine Konkurrenten, einschließlich Johnson, stimmten ihm zu. Inzwischen will der Regierungschef davon aber nichts mehr wissen. Am Freitag sagte er der BBC, es werde eine "allgemeine Untersuchung zu Vorurteilen aller Art" geben.