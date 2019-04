Streik bei Airline SAS - Für Sonntag 587 Starts abgesagt

Der Streik der Piloten der Fluglinie SAS hat sich über das Wochenende fortgesetzt. Betroffen sind voraussichtlich rund 170.000 Fluggäste vor allem in Skandinavien. Für Sonntag sagte die Airline 587 Starts ab. SAS hatte bereits am Freitag rund 70 Prozent seiner Flüge in Norwegen, Schweden und Dänemark gestrichen. Zuvor waren Verhandlungen mit den Gewerkschaften u.a. über Lohnerhöhungen gescheitert.

Laut Arbeitgeberverband fordern die Piloten 13 Prozent mehr Geld, obwohl sie mit durchschnittlich 93.000 schwedischen Kronen (rund 8800 Euro) pro Monat schon hohe Gehälter bekämen. Die Pilotengewerkschaft bei der SAS hat hingegen erklärt, es gehe bei den Verhandlungen nicht nur um Geld, sondern auch um besser vorhersagbare Arbeitszeiten.