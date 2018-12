Streifenwagen in Amstetten durch Geschoß beschädigt

In Amstetten ist am Donnerstag vergangener Woche in den frühen Morgenstunden auf einen Streifenwagen der Polizei gefeuert worden. Das Fahrzeug wurde laut den Untersuchungen der Kriminaltechnik von einem Flintenlaufgeschoß getroffen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch. Die Tat wurde im Zeitraum von 1.15 bis 1.30 Uhr verübt.

Der Dienstwagen war vor der Polizeiinspektion Amstetten abgestellt. Das Geschoß richtete erheblichen Sachschaden an der linken hinteren Fahrzeugtür an. Hinweise, die zur Ausforschung des Schützen führen, werden an die Polizeiinspektion Amstetten (Tel.: 059133-3100) erbeten.