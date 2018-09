Streeruwitz-Rede und Fest: Neustart im Kosmos Theater

Mit einer Eröffnungsrede von Marlene Streeruwitz und einem zweitägigen Fest am 19. und 20. Oktober startet Veronika Steinböck ihre Direktion im Wiener Kosmos Theater. Die Nachfolgerin von Gründungsintendantin Barbara Klein stellte am Dienstag gemeinsam mit ihrem Team und der neuen kaufmännischen Leiterin Gina Salis-Soglio ihren ersten Spielplan vor.

Leicht verändert präsentieren sich die Räume des auch weiterhin feministisch orientierten Theaterhauses in Wien-Neubau bereits jetzt: Das die Innenarchitektur ehemals dominierende Rot ist einer neuen Nüchternheit gewichen, gleich nach dem Eingang gibt es einen neuen Raum mit großem Besprechungstisch, der für Teamsitzungen ebenso wie für regelmäßige Publikumsgespräche genutzt werden soll, auf der veränderten Tribüne haben künftig 95 statt 70 Zuschauer Platz. “Wir gehen auf Risiko”, meinte Steinböck im Gespräch mit der APA.

Die Umbauten wurden ohne zusätzliche finanzielle Mittel bewerkstelligt, im Gegenteil, da man heuer später in die Spielzeit startet, gibt es vom Bund nur 85.000 statt bisher 110.000 Euro (von der Stadt Wien kommen 600.000 Euro). Die neue Aufgabenteilung an der Spitze der Bühne ermögliche mehr Zeit für inhaltliches Gestalten, der Generationenwechsel mehr Kraft und ihre guten Kontakte mehr Vernetzung mit der Freien Szene, zeigte sich die neue Leiterin überzeugt. Mit “Begehren” gibt es erstmals ein Leitmotiv, das sich durch die Saison zieht und natürlich auch Politisches mit einschließt: Aufbegehren.

Hatte vor 18 Jahren Elfriede Jelinek die Eröffnungsrede geschrieben, so ist es heuer Marlene Streeruwitz. “Sie ist die richtige Frau dafür! Wir wollen beide, dass Frauen mehr Geschichten erzählen und in der Geschichtsschreibung mehr vorkommen.” Sie selbst sei ja “keine Feministin der ersten Stunde”, gab Steinböck zu. “Es wäre cool, wenn ich schon früher auf den richtigen Zug aufgesprungen wäre. Ich war zu wenig reflektiert und bin in verschiedene Fallen getappt. Ich habe es sehr genossen, Mutter zu sein und hab nicht gemerkt, dass die Abhängigkeit von meinem Mann immer größer wurde.”