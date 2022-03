Strategische Gas-Reserve kommt

Als direkte Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine legt sich Österreich eine strategische Gas-Reserve an. Der entsprechende Beschluss soll heute Abend im Nationalrat mit Zwei-Drittel-Mehrheit erfolgen. Über Details wurde bis zuletzt verhandelt, jedoch ist nach APA-Informationen schon klar, dass sich die Höhe der Reserve an der im Jänner an Netzbenutzer abgegebenen Gasmenge bemisst.

Erstmals soll die Gasreserve im November zur Verfügung stehen. Finanziert wird sie über den Bund. Beschaffen werden die Vorräte via Gasbörse oder im Rahmen einer Ausschreibung über den Verteilergebietsmanager.

Noch in Diskussion sind Details, etwa ob die Regelung nach wenigen Jahren wieder auslaufen soll. Zu erwarten ist jedoch, dass neben der Koalition wohl beide potenziellen Zwei-Drittel-Mehrheit-Beschaffer, also SPÖ und FPÖ, zustimmen dürften.

Ziel des Beschlusses ist, dass auch im Falle einer vollständigen Unterbrechung der Gaslieferungen aus Russland die Versorgungssicherheit der österreichischen Endkunden aufrecht erhalten werden kann.