Strategien: Klimawandel

Über ein Jahr erstreckte sich der Prozess, der die Stadt Bludenz klimafit machen soll. Es wurde erarbeitet, welche Folgen, Chancen und Risiken der Klimawandel für die Region hat.

Im Rahmen von Workshops wurden verschiedene Beteiligte wie Blaulichtorganisationen, Verwaltungsabteilungen oder zivile Stakeholder an Bord geholt. Diese beschäftigten sich mit verschiedenen Strategien, wie man den Auswirkungen des Klimawandels entgegentreten muss. Dabei wurden unterschiedliche Bereiche der Stadt betrachtet: Naturgefahren, technische Risiken, aber auch Infrastrukturrisiken. Auch in Hinblick auf mögliche Blackout-Szenarien wird überprüft, wo Bludenz bereits gut aufgestellt ist und wo noch nachgeschärft werden muss.

Neue Maßnahmen machen Bludenz resilienter

Nach Erhebung der bereits bestehenden Maßnahmen wurden auch neue Anpassungsideen entwickelt. Diese ermöglichen es dann, als Stadt Bludenz dem Klimawandel proaktiv zu begegnen. So kann die Bludenzer Bevölkerung auch in Zukunft einen sicheren Lebensraum nutzen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für das nächste Jahr auf Hochtouren. Der Umwelt- und Abfallausschuss sowie das e5-Team werden eine gemeinsame Strategie der zukünftigen Anpassungsmaßnahmen erstellen und konkrete Umsetzungsschritte vorbereiten. Auch in die schon bestehende Vortragsreihe „Umwelt im Gespräch“ werden diese Themen einfließen. Aber das Wichtigste ist immer wieder: Jede und jeder kann etwas dazu beitragen.