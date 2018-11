Strategien im Niedrigzinsumfeld

„Das Sparbuch ist immer noch das beliebteste Buch der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger“, weiß Sparkassen-Vorsorgespezialist Frank Schleinitz.

Eine aktuelle Studie zum Sparverhalten im Ländle belegt, dass das Sparbuch auch 2018 mit 83 Prozent die beliebteste Sparform bleibt. Einen Bausparvertrag haben 60 Prozent abgeschlossen. 47 Prozent lassen ihr Geld sogar gleich am Girokonto liegen. Daran, dass die Sparzinsen seit vielen Jahren deutlich unter der Inflationsrate liegen, scheint man sich offensichtlich gewöhnt zu haben. Die gute Nachricht: Für alle, die langfristig vorsorgen wollen, gibt es zielführendere Strategien.

Zinsanstieg noch entfernt

Die Research-Experten der Erste Group sind überzeugt, dass ein merkbarer Zinsanstieg noch in weiter Ferne liegt. Zwar bildet das anhaltend solide globale Wirtschaftswachstum – auch in Österreich, die gute Auslas­tung der Kapazitäten, sinkende Arbeitslosenraten und Löhne, die erstmals seit 2012 wieder stärker als zwei Prozent wachsen, die Voraussetzung für ein steigendes Zinsniveau in der Eurozone.

Doch selbst wenn die Zinsen im Herbst 2019 zu steigen beginnen würden, werden weitere Zinsschritte voraussichtlich nur langsam erfolgen und moderat ausfallen. Ein Niveau von zwei bis drei Prozent bei kurzfristigen Einlagezinsen für private Haushalte ist innerhalb der kommenden drei Jahre kaum absehbar. Damit bleiben kurzfristige Zinsen noch länger unter der österreichischen Inflationsrate.

Buch mit vielen Vorteilen

Dabei hat das Sparbuch durchaus seine Stärken: Das Geld ist bis 100.000 Euro pro Person und Bank abgesichert. Innerhalb dieser Wertgrenze sind auch Zinsen gesichert. Ein weiterer Vorteil ist die Planbarkeit.

Außerdem kann man bei täglich fälligen Einlagen auch täglich sein Geld beheben, was bei unerwarteten Alltagsausgaben wie einer kaputten Waschmaschine oder einer Autoreparatur die Ausnutzung des Kontoüberziehungsrahmens erspart. „Als Liquiditätsreserve empfehlen die Sparkassen deshalb rund drei Netto-Monatsgehälter am Sparbuch. Den Rest sollte man allerdings so veranlagen, dass die Inflation ausgeglichen werden kann und am Ende der Veranlagungszeit auch noch ein Plus übrig bleibt. Diese Strategie geht zurzeit aber eben nur mit Wertpapieren auf“, so Sparkassen-Filialleiter Schleinitz.

Baustein zur Vorsorge

Diesen Effekt haben die Vorarl­bergerinnen und Vorarlberger bereits entdeckt: Nutzten im Jahr 2009 nur elf Prozent Wertpapiere als Sparform, so sind es 2018 schon 33 Prozent. Den richtigen Zeitpunkt für eine bestimmte Wertpapier-investition zu finden, gestaltet sich jedoch häufig schwierig. Denn ob man bei einer ­Einmalzahlung einen hohen oder niedrigen Einstiegskurs erwischt, hängt von der jeweiligen Marktsituation ab. Das bedeutet, dass auch der Zufall eine gewisse Rolle spielen kann.

Wenn man beispielsweise in Tranchen über zwölf oder 24 Monate investiert, erzielt man durch den sukzessiven Einstieg einen Mischkurs. Da man hier immer denselben Betrag einzahlt, erwirbt man automatisch mehr Anteile bei niedrigem Fondspreis und weniger bei hohem. Das führt zu einer guten Durchmischung. Diesen Effekt kann man noch optimieren, indem man längerfristig in einen Fondssparplan einsteigt. Schleinitz: „Vor allem für Wertpapier-Neueinsteiger bieten sich Fondssparpläne an, die das Risiko automatisch weiter streuen und die helfen, zusätzlich Kapital fürs Alter aufzubauen.“

Der „Cost-Average-Effekt“, auch Durchschnittskosten­effekt genannt, beschert vor allem bei einer negativen mittleren Rendite einen vorteilhafteren Renditehebel und bietet dadurch einen weiteren Ertragsschutz.

Fürs Durchschnittsbudget

Anlegerinnen und Anleger profitieren von der Wert­entwicklung der Investmentfonds und – im Falle von ­Aktienfonds – auch von den Dividendenzahlungen. Aufbewahrt werden die laufend erworbenen Fondsanteile in einem Wertpapierdepot. Für Fondssparpläne spricht nicht zuletzt die Tatsache, dass sie auch bei einem durchschnittlichen Haushaltsbudget ab etwa 50 bis 70 Euro pro Monat auch für schmälere Geldbörsen geeignet sind. Bei finanziellen Engpässen kann die Veranlagung reduziert oder ausgesetzt werden.

Je nach Anbieter kann man sich für einen oder mehrere Investmentfonds entscheiden. Dabei ist es durchaus möglich, sein Vermögen später umzuschichten. „Die Sparkassen haben dafür die wichtigsten Kundenbedürfnisse und größten Trends für den Vermögensaufbau analysiert und speziell fünf Themen­pakete stimmig gebündelt“, berichtet der Vorsorgeexperte.

Finanzwissen erforderlich

Gemäß der zitierten Sparstudie dürfte das Wissen rund um Wirtschafts- und Finanzthemen ein zusätzlicher Faktor sein, warum Wertpapiere noch nicht fest in den Vorsorgeplänen der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger verankert sind. Nur 42 Prozent der Befragten geben an, über sehr gutes Finanzwissen zu verfügen.