Straßensperre Rheinstraße und Haydnstraße Die Vorarlberger Energienetze GmbH plant ihr Strom- und Gasleitungsnetz in der Rheinstraße und in der Haydnstraße (bis auf Höhe Haus Haydnstraße 8) zu erneuern bzw. auszubauen.

In diesem Zuge werden seitens der Stadtwerke auch die Wasserversorgungsleitungen mit ausgetauscht.

Die Leitungsbauarbeiten sollen im Laufe der Kalenderwoche 10 (ab 6. März 2023) in der Rheinstraße im Kreuzungsbereich zur Lustenauer Straße beginnen und von dort in Richtung zur Rudolf-von-Ems-Straße fortgezogen werden. Abhängig von der Witterung wird mit einem Abschluss der Bauarbeiten in der Rheinstraße und der Haydnstraße bis Ende April 2023 gerechnet.