Straßensperre Hohenems – Lustenau

Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über den Koblacher Kanal, muss die Rheinstraße L203 zwischen Hohenems und Lustenau seit Montag, dem 25. Mai 2020, bis voraussichtlich Freitag, dem 12. Juni 2020, für den motorisierten Verkehr gesperrt werden.

• Die Linie 53 von Götzis nach Lustenau fährt nur bis Hohenems Cineplexx.

• Die Linie 53 nach Götzis beginnt bei der Haltestelle Hohenems Cineplexx.

• Ein Umstieg in die Linie 53 Richtung Lustenau ist nicht möglich. Der Zuganschluss in Götzis bleibt erhalten.

• Die Linie 53 Richtung Lustenau beginnt am Bahnhof Hohenems. Hier ist der Zuganschluss nicht gewährleistet.

• Die Linie 53 von Lustenau nach Götzis fährt bis Lustenau Schmitter und dann über Dornbirn nach Hohenems. Der Zuganschluss in Hohenems kann nicht eingehalten werden.

• Die Linie 54 wird in dieser Zeit eingestellt.