Straßensperre der Reutestraße wegen dringender Forstarbeiten

Von 19. bis 30. April 2021 müssen an den Hängen und Wäldern entlang der Hohenemser Reutestraße von der Wildbach- und Lawinenverbauung aus Sicherheitsgründen dringende Forst- und Felsräumungsarbeiten durchgeführt werden.

Zahlreiche abgestorbene Bäume und lose Felsen könnten ansonsten jederzeit zur Gefahr für den Verkehr auf der Straße und für Wanderer werden. Damit mit den schweren Maschinen auf der Reutestraße gearbeitet werden kann, wird diese an Werktagen (Mo – Fr) von 8 – 11.30 Uhr und 13 – 17 Uhr vollständig für den Verkehr gesperrt. Auch die Wanderwege müssen in dieser Zeit und in diesem Bereich (Kaisergarten, Tugstein) gesperrt werden, da auch Felsräumungsarbeiten notwendig sind. Die Bewohner der Stadtteile Emsreute und Buchenau sowie alle sonstigen Straßenbenutzer werden um Verständnis und Anpassung an die Öffnungsfenster der Reutestraße gebeten!