Straßensperre

Am Allerheiligentag, dem 1. November 2019, für die Zeit von 7 bis 17 Uhr, werden die St.-Anton-Straße in Fahrtrichtung Bergstraße und die Friedhofstraße in Fahrtrichtung Mozartstraße als Einbahnstraßen eingerichtet.

Die Zufahrt zum Friedhof St. Anton erfolgt daher ausschließlich über die Hochquellen- und die St.-Anton-Straße, die Abfahrt in Richtung Mozart- oder Haldenstraße.

Für die angeführte Zeit wird für die St.-Anton-Straße, zwischen Hochquellen- und Friedhofstraße, ein beidseitiges und für die gesamte Friedhofstraße ein einseitiges, in der erlaubten Fahrtrichtung linksseitiges, Halte- und Parkverbot erlassen.