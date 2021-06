Straßenmeisterei Feldkirch-Süd zieht um

Im Zuge der Bauarbeiten am Stadttunnel Feldkirch wird ein Großteil des Bauhofs Felsenau an einen neuen Standort verlegt.

Neuer Standort in Bludesch

Der Zuständigkeitsbereich der Straßenmeisterei Feldkirch-Süd (Felsenau) umfasst den Walgau, das Brandnertal und das Große Walsertal. Die Straßenmeisterei ist in Bludesch in ihrem tatsächlichen Einsatzgebiet angesiedelt, Anfahrtszeiten zu den Einsatzorten und Emissionen können so reduziert werden, listet der Landesrat auf. Durch die unmittelbare Nachbarschaft ist auch eine Kooperation mit der ASFINAG möglich. „Das Land Vorarlberg hat dadurch die Möglichkeit, die bestehende Waschhalle der ASFINAG mit zu nutzen, weiters ist ein gegenseitiges Aushelfen bei Soletankung, Betankung von Fahrzeugen und Gerätschaften geplant“, so Tittler.