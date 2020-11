Straßenblockade in Wien gegen Waldrodung in Deutschland

Aus Protest gegen die Straßenbaugesellschaft Strabag und die Räumung der Dannenröder Waldbesetzung im deutschen Bundesland Hessen haben Aktivisten Freitagfrüh die Laxenburger Straße in Wien-Favoriten auf Höhe der Südosttangente blockiert. Laut Polizei startete eine kleine Gruppe von Demonstranten des sogenannten Bündnis "#DannibleibtWien" gegen 6.00 Uhr die Aktion, um 7.30 Uhr war alles wieder - friedlich - vorbei.

Der Dannenröder Forst ist ein 1.000 Hektar großer und 300 Jahre alter, gesunder Mischwald in Deutschland. Dieser stehe nun kurz vor der Rodung, um den Ausbau der neuen Autobahn A49 zu ermöglichen. "Dafür wurde das österreichische Bauunternehmen Strabag beauftragt. Das in Wien ansässige Bauunternehmen schlägt inmitten der Klimakrise Profit aus dem Bau der A49 in Hessen", hieß es in einer Aussendung des Bündnisses.