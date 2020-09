Straßenbahn-Ausbau von Wien nach Niederösterreich angedacht

Ein möglicher Straßenbahn-Ausbau von Wien nach Niederösterreich soll bis Frühjahr kommenden Jahres geprüft werden. Es seien die besten Lösungen für Pendler über Ländergrenzen hinweg gefragt, betonte Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Freitag. Darin sei er sich mit der Wiener Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) einig.

Er stehe Vorschlägen hinsichtlich einer möglichen Verlängerung von Straßenbahnlinien offen gegenüber, stellte Schleritzko laut einer Aussendung fest, in der er auch einen Ausbau der Bahn im Wiener Umland und in Wien selbst als dringend notwendig bezeichnete. Konkret geprüft würden in der Planungsgemeinschaft-Ost (PGO) eine neue Straßenbahnlinie Simmering-Schwechat, eine Verbindung nach Groß-Enzersdorf sowie eine Anbindung von Kaltenleutgeben.