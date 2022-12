"Strange New Worlds": Mount ist lebenslanger "Star Trek"-Fan

"Strange New Worlds" ist der neueste Teil des "Star Trek"-Revivals. Fans und Macher konnte US-Schauspieler Anson Mount überzeugen, der als aus der Originalserie bekannter Captain Christopher Pike zunächst in "Star Trek: Discovery" auftrat. Warum der Optimismus der neuen Serie notwendig ist und wie er zum "Trekkie" wurde, erzählte Mount im APA-Gespräch. Die Serie ist bei Paramount+, damit auf Sky Q und für Sky-Cinema-Kunden verfügbar.

ZUR PERSON: Anson Mount wurde am 25. Februar 1973 im US-amerikanischen Illinois geboren. Nach kleineren Auftritten in Serien wie "Sex and the City" oder "Ally McBeal" erlangte er mit der Westernserie "Hell on Wheels" als Cullen Bohannon größere Bekanntheit. In "Star Trek: Discovery" trat er erstmals als Captain Christopher Pike auf, 2022 war er u.a. als Black Bolt im Marvel-Film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" und schließlich "Star Trek: Strange New Worlds" zu sehen. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler ist er Co-Moderator des Podcasts "The Well".