Straka verabschiedet sich mit 72er-Runde von Augusta-Masters

Sepp Straka hat zum Abschluss des Masters in Augusta seine zweitbeste Runde im National Golf Club gespielt. Der Wiener benötigte am Sonntag am vierten Tag auf dem Par-72-Kurs 72 Schläge und lag damit vorerst auf dem geteilten 18. Rang. Der 30-Jährige war als 20. in den Schlusstag gegangen und durfte somit noch mit einer leichten Rangverbesserung spekulieren. Schon jetzt war es fix sein bestes Masters-Ergebnis nach den Rängen 30 und 46.

Straka schaffte Birdies auf den Löchern eins, acht und im Finish auf der 18. Demgegenüber standen Bogeys auf der fünf, 15 und 17. Der Austro-Amerikaner beendete das Turnier mit zwei Schlägen über Par, auf den Runden zuvor hatte er 73, 71 und 74 Schläge benötigt, um ins Clubhaus zu kommen. Auf dem Weg zum Titelgewinn war der US-Amerikaner Scottie Scheffler.