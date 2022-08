Straka überzeugt bei PGA-Finalevent mit Rang 7 - McIlroy 1.

Der Österreicher Sepp Straka hat das Finalturnier der PGA-Tour am Sonntag (Ortszeit) in Atlanta als zweitbester Europäer ausgezeichnet auf Rang sieben beendet. Zum Abschluss gelang dem Olympia-Zehnten seine dritte 68er-Runde im Turnierverlauf, die am Sonntag zu Ende gespielte dritte Runde hatte er mit 64 Schlägen absolviert. Der Nordire Rory McIlroy gewann nach einer starken Aufholjagd und strich damit ein Preisgeld von 18 Millionen Dollar ein.

Der Nordire sicherte sich nach 2016 und 2019 als erster Golfer zum insgesamt dritten Mal die Siegertrophäe des Finalturniers der besten 30 Profis der FedExCup-Rangliste. Mit 21 Schlägen unter Par setzte sich McIlroy mit einem Schlag Vorsprung vor dem US-Amerikaner Scottie Scheffler und dem Südkoreaner Im Sung-jae durch. Der topgesetzte Scheffler hatte vor der vierten Runde sechs Schläge vor McIlroy gelegen, patzte jedoch mit einer 73. Mit 66 respektive 63 Schlägen in der 4. und 3. Runde glückte McIlroy die Aufholjagd.

"Es ist gerade eine turbulente Zeit für den Männer-Golfsport. Ich versuche, zu jeder Möglichkeit den Ort zu verteidigen, der meiner Meinung nach der beste ist, um Spitzengolf zu spielen", sagte McIlroy zu seinem Titelgewinn. Der Nordire gilt als grosser Verfechter der PGA Tour. Einige andere Spitzengolfer haben sich der von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Turnierserie angeschlossen und Klage gegen die PGA Tour eingereicht, nachdem sie suspendiert worden waren.