Straka spielt sich in Hilton Head mit 65er-Runde an Spitze

Sepp Straka in Hilton Head wieder gut in Schuss

Golf-Profi Sepp Straka hat seine starke Auftaktleistung beim PGA-Turnier in Hilton Head in South Carolina am Freitag noch übertroffen. Einer 66er- vom Vortag ließ der Wiener auf dem Par71-Kurs eine 65er-Runde folgen und setzte sich damit gleichauf mit dem US-Amerikaner Tom Hoge in Führung, als er ins Clubhaus kam. Das Ende der Runde für das gesamte Feld ist für die Nacht auf Samstag (MESZ) zu erwarten.

Straka hatte von Rang vier aus mit einem Doppel-Bogey schlecht begonnen, dann startete er aber so richtig durch. Auf den folgenden 17 Löchern ließ der Ryder-Cup-Gewinner des Vorjahres gleich acht Birdies folgen, auf den übrigen Löchern spielte er Par. Damit brachte sich Straka in eine gute Position, um am Wochenende um seinen dritten PGA-Titel zu spielen. Bisher hat der Olympia-Zehnte von Tokio 2021 im Februar 2022 und im Juli 2023 zugeschlagen.