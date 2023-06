Straka spielt bei US Open zum Start eine Par-Runde

Sepp Straka ist mit einer Par-Runde in die 123. US Open der Profigolfer gestartet. Österreichs einziger Teilnehmer beim dritten Major-Turnier des Jahres beendete am Donnerstag im Los Angeles Country Club in der Promi-Gegend Beverly Hills seine Runde mit 70 Schlägen. Der 30-Jährige verbuchte zwei Bogeys und zwei Birdies. Der Großteil des hochklassigen Feldes war noch auf dem Kurs, als Straka sein Tagwerk beendet hatte.

Das Turnier auf der anspruchsvollen Anlage in Kalifornien steht in besonderem Fokus, ist es doch der erste Bewerb seit der überraschend verkündeten Allianz zwischen PGA, LIV und World Tour.