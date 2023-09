Straka kommt beim Ryder Cup gleich im Foursome zum Einsatz

Sepp Straka kommt am Freitag gleich am ersten Tag des Golf-Ryder-Cups im Marco Simone Golf & Country Club nahe Rom zum Einsatz. Der 30-jährige Wiener trifft in der dritten Foursome-Partie (ab 08.05 Uhr) mit dem Iren Shane Lowry auf Rickie Fowler und Collin Morikawa. Die Aufstellung gaben die Teamkapitäne Luke Donald (Europa) und Zach Johnson (USA) am Donnerstagnachmittag im Rahmen einer stimmungsvollen Eröffnungsfeier vor mehr als 10.000 Zuschauern bekannt.

Den Kontinentalvergleich der besten Golfer der Welt eröffnen Jon Rahm und Tyrrell Hatton gegen Scottie Scheffler und Sam Burns. Danach matchen sich Victor Hovland und Ludvig Aberg mit Max Homa und Brian Harman. Nach dem Premieren-Auftritt von Straka, der mit seiner Vermutung gleich zum Auftakt berücksichtigt zu werden, richtig gelegen war, tritt der Weltranglistenzweite Rory McIlroy mit Tommy Fleetwood gegen Xander Schauffele und Patrick Cantley an.

Im Foursome schlagen die Spieler im Zweierteam abwechselnd den gleichen Ball. Erst danach werden die Spieler für die vier Fourballs-Duelle ermittelt, die am Freitagnachmittag über die Bühne gehen. Dabei werden die Golfstars wieder im sportlichen Outfit zu sehen sein. Bei der Eröffnung war das anders, galt es Anzug zu tragen. Straka hatte dabei das Privileg, in der ersten Reihe Platz zu nehmen. "Wir werden alles dafür tun, dass die Trophäe wieder in unsere Hände kommt", versprach Donald. Dem Nachwuchs ist das gelungen. Europa fuhr im Junior-Ryder-Cup mit einem 20,5:9,5 einen deutlichen Sieg ein.