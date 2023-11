Straka in Dubai nach dritter Runde weiter im Mittelfeld

Golfprofi Sepp Straka liegt auch nach dem dritten Tag der World Tour Championship in Dubai im Mittelfeld. Der 30-Jährige spielte am Samstag genauso wie tags zuvor eine 68er-Runde mit sieben Birdies sowie drei Bogeys und verbesserte sich damit um zwei Positionen auf Platz 27. Straka hält bei dem mit 10,5 Millionen US-Dollar dotierten Finalturnier im Jumeirah Golf Estates, dem höchstdotierten Bewerb der World Tour, bei gesamt sechs unter Par.

Die Führung übernahm der Engländer Matthew Wallace mit einer überragenden 60er-Runde mit zwölf Birdies und insgesamt 16 unter Par. Der Nordire Rory McIlroy spielte mit einer 65 seine mit Abstand beste Runde und kletterte auf Rang 19. Der 34-jährige Weltranglisten-Zweite war vor dem Turnier in Dubai als Gesamtsieger der World Tour festgestanden. McIlroy wird am Sonntag zum insgesamt fünften Mal nach 2012, 2014, 2015 und 2022 die "Race to Dubai"-Trophäe überreicht bekommen.