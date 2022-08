Straka bleibt in Memphis vorn dabei - Schwab verpasst Cut

Golfprofi Sepp Straka bleibt beim mit 15 Mio. Dollar dotierten PGA-Turnier St. Jude Championship in Memphis im Spitzenfeld. Der gebürtige Wiener benötigte nach der 64 zum Auftakt für die zweite Runde am Freitag 66 Schläge und hält zur Halbzeit bei zehn unter Par (130). Damit dürfte er als Top-Fünf-Spieler ins Wochenende gehen, es standen aber noch zahlreiche Spieler am Platz. Den Cut verpasste hingegen Matthias Schwab, der 73 Strokes benötigte und insgesamt bei 141 hält.

Straka legte im TPC Southwind ein furioses Finale hin und schaffte auf den letzten fünf Löchern vier Birdies. Damit kam der 29-Jährige, der zuletzt sechs Mal in Folge den Cut verpasst hatte, als zwischenzeitlich Führender ins Clubhaus. Auf der "front nine" hatte der Austroamerikaner zunächst ein Birdie und ein Bogey erzielt.

Schwab hingegen missglückte der Start in Runde zwei völlig, auf den ersten fünf Löchern spielte er vier Bogeys. Vier Birdies und drei weitere Schlagverluste in der Folge waren für den Steirer zu wenig, um sich für die Top 70 zu qualifizieren. Damit verpasst Schwab auch die Qualifikation für das zweite FedExCup-Playoff-Turnier kommende Woche, das BMW Championship in Wilmington, Delaware. Seine Saison ist daher zu Ende.