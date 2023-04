Straka bei US-Turnier am Schlusstag verbessert

Golfer Sepp Straka hat sich bei den Texas Open in San Antonio auch am Schlusstag um acht Positionen auf Rang 22 verbessert. Dem 29-Jährigen gelang am Sonntag mit einer 69 (drei unter Par) seine beste Runde, sein Rückstand auf Corey Conners betrug neun Schläge, der Kanadier gewann sein zweites PGA-Turnier. Der vor dem Schlusstag in Front gelegene US-Amerikaner Patrick Rodgers fiel auf Platz fünf zurück. Sein Landsmann Sam Stevens wurde mit zwei Schlägen Rückstand Zweiter.

Beim parallel stattgefundenen Turnier der LIV-Tour in Orlando gelang auch Bernd Wiesberger seine beste Runde im Turnierverlauf, mit einer 68 bzw. drei unter Par rückte der Burgenländer gesamt aber nur noch um eine Position auf Rang 38 vor. Der US-Amerikaner Brooks Koepka verteidigte seine Führung wenige Tage vor dem Masters in Augusta erfolgreich. Er gewann einen Schlag vor dem Kolumbianer Sebastian Munoz bzw. zwölf vor Wiesberger.