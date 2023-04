Straka bei seiner Masters-Auftaktrunde zwei unter Par

Golf-Profi Sepp Straka hat sich nach einem schwierigen Start mit einem starken zweiten Teil seiner Auftaktrunde beim Masters in Augusta ins Vorderfeld gesetzt. Der 29-jährige Wiener spielte am Donnerstag eine 70er-Runde und lag mit zwei unter Par vorerst auf dem 13. Zwischenrang. Auf das erste Spitzentrio, den Norweger Viktor Hovland, den Spanier Jon Rahm und US-Mann Brooks Koepka, fehlten ihm fünf Schläge. Viele Favoriten starteten aber erst später.

Beim Training am Montag hatte Straka das Publikum mit einem Hole-in-One verzückt. In der ersten Runde litten die Fans vor allem mit Superstar Tiger Woods. Der 15-fache Major-Sieger, der in Augusta erst sein zweites Turnier in diesem Jahr bestreitet, hatte von Beginn an zu kämpfen und rettete am Ende eine 74er-Runde. Den Cut hat der fünffache Gewinner des begehrten "Green Jacket" beim Masters in seiner Karriere noch nie verpasst. Damit das so bleibt, dürfte am Freitag eine Steigerung nötig sein.