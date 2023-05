Straka bei PGA Championship nach erster Runde Zehnter

Golfprofi Sepp Straka hat einen guten Start in die 105. PGA Championship hingelegt. Der Österreicher spielte am Donnerstag (Ortszeit) auf dem Par-70-Kurs im Oak Hill Country Club von Rochester/New York eine 69er-Runde und lag damit vorläufig an der zehnten Stelle. Die Runde wurde allerdings wegen einbrechender Dunkelheit unterbrochen und soll Freitagfrüh (13.00 Uhr MESZ) zu Ende gespielt werden. Das betrifft etwa ein Drittel der Spieler.

An der Spitze des Klassements lag der Amerikaner Eric Cole mit 5 unter Par, er musste bei Loch 14 abbrechen. Auch andere Spieler konnten die erste Runde vorerst nicht abschließen. Straka nimmt zum dritten Mal am zweiten Major des Jahres teil - 2020 wurde er 66., im Vorjahr 78. Der Weltranglisten-40. schaffte auf den Back Nine drei Birdies, ein Bogey am 18. Loch verhinderte eine bessere Zwischenplatzierung.

Der spanische Weltranglisten-Erste Jon Rahm und der Engländer Matthew Fitzpatrick erlebten als Mitfavoriten währenddessen herbe Enttäuschungen. Beide lieferten eine 76er-Runde (6 über Par) ab, womit sie nahezu alle Chancen auf den Sieg verspielten. Die besten 70 Golfer erreichen die beiden Runden am Wochenende.

Superstar Tiger Woods fehlt im Oak Hill Country Club. Der 47-Jährige erholt sich von einer Operation am rechten Fuß. Der 15-fache Major-Champion hatte Mitte April verletzungsbedingt beim US Masters aufgeben müssen. Wann er auf den Golfplatz zurückkehrt, steht noch nicht fest. Woods hatte sich bei einem schweren Autounfall im Februar 2021 mehrfach das rechte Bein gebrochen.