Strahlender Tag fÃ¼r 78 Erstkommunikanten

Am 19. Mai war es auch für die Kinder im Hatlerdorf soweit. Sie feierten Erstkommunion.

Dornbirn. Es ist schon etwas Besonderes für Zweitklässler, wenn sie an ihrer Erstkommunion von der Musikkapelle angeführt in die Kirche begleitet werden. Für 78 Mädchen und Buben spielte die „Hatler Musig“ an ihrem Festtag. Lange davor wurden sie in Tischrunden vorbereitet. Beim Festgottesdienst, den Pfarrer Christian Stranz zelebrierte, stand Jesus, der gute Hirte, der auch dem einzelnen Schaf, das sich verirrt hat, nachgeht, als Thema im Mittelpunkt. Zuerst für die Schüler der Volksschule Mittelfeld, danach für Leopold und Wallenmahd. Die Sonne strahlte dann auch beim Auszug, trotz widriger Vorhersage, mit den Erstkommunikanten um die Wette.