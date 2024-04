Strafunmündiger Zwölfjähriger schlug Raubopfer spitalsreif

Ein erst zwölf Jahre alter und damit noch nicht strafmündiger Bub soll am Freitagabend gemeinsam mit einem 14-Jährigen in Wien-Alsergrund fünf Burschen im Alter zwischen zehn und 15 unter Vorhalt eines Butterfly-Messers ausgeraubt haben. Die Überfälle spielten sich jeweils im Bereich einer Bushaltestelle ab, teilte die Landespolizeidirektion mit. Eines der Opfer wurde auch noch geschlagen und musste in einem Spital behandelt werden.

Den Opfern wurden Wertsachen, etwa Mobiltelefone, Bluetooth-Kopfhörer und Kleidungsstücke abgenommen. Polizisten der Polizeiinspektion Bolzmanngasse konnten die mutmaßlichen Täter - sie stammen aus Syrien - in der Nähe des Tatorts anhalten. Der 14-Jährige wurde festgenommen, der Zwölfjährige auf freiem Fuß angezeigt. Die Tatwaffe, die die beiden weggeworfen hatten, wurde im Zuge eines Stöbereinsatzes durch die Polizeidiensthundeeinheit aufgefunden und sichergestellt.