Straftaten in Vollrausch am Geburtstag verübt

Vorbestrafter 18-Jähriger kam dieses Mal wegen Drohungen und Körperverletzungen mit Geldstrafe und bedingter Haftstrafe davon.

Im Vollrausch hat der Angeklagte nach den gerichtlichen Feststellungen während der Party an seinem 18. Geburtstag Straftaten begangen. Demnach hat der in Vorarlberg lebende Deutsche eine 13-jährige Schülerin so fest am Oberarm gepackt, dass sie dabei leicht verletzt wurde. Des Weiteren hat er laut Urteil dem Mädchen und zwei weiteren Partygästen damit gedroht, sie beim nächsten Mal umzubringen.