Strafrechtliches Nachspiel zu Ibiza-U-Ausschuss

Der Unternehmer und Betreiber der Onlineplattform eu-infothek.com Gert Schmidt hat sich am Montag gemeinsam mit einem Unternehmensberater wegen versuchter Bestimmung zur falschen Zeugenaussage am Wiener Landesgericht verantworten müssen. Die Staatsanwältin warf ihnen vor, sie hätten Peter Barthold - ein langjähriger früherer Geschäftspartner des Glücksspielkonzern Novomatic - vor dessen Aussage im parlamentarischen Ibiza-U-Ausschuss zu unzutreffenden Angaben verführen wollen.

Schmidt führte anschließend in seiner Beschuldigteneinvernahme aus, Barthold sei auf einen Bekannten und in weiterer Folge auf den Mitangeklagten zugekommen und habe er erklärt, er wolle "ein neues Leben beginnen". Barthold, der bis zum Ende des so genannten kleinen Glücksspiels in Wien in einer engen Geschäftsbeziehung mit Novomatic stand, hätte "stapelweise Dokumente angetragen" und schließlich von sich aus sein vorbereitetes schriftliches Eingangsstatement vor dem U-Ausschuss übermittelt, schilderte Schmidt. Er, Schmidt, habe daraufhin "Ergänzungen" vorgenommen, weil Barthold "uns sekkiert hat". Diese Ergänzungen hätten inhaltlich aber dem entsprochen, was Bartholds Sicht der Dinge waren: "Wir haben es leserlich umgesetzt."