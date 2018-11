Strafprozess um Lügen: Verurteilung aufgehoben

Neuerliche Verhandlung zur Frage, ob Schwester des Messerstechers von kurdischer Demonstration gelogen hat.

Im Strafantrag der Staatsanwaltschaft Feldkirch wird der Angeklagten vorgeworfen, sie habe zur kurdischen Demonstration gegen die Türkei vom Oktober 2014 in Bregenz als Zeugin bewusst falsche Angaben gemacht. Demnach soll die Angeklagte etwa wahrheitswidrig behauptet haben, Gewalttaten von Demonstranten nicht gesehen zu haben. Zudem soll die Türkin aus Dornbirn zur Anreise zur Demonstration unrichtige Angaben zur Anzahl der mitfahrenden Personen im Auto gemacht haben.

Am Landesgericht wurde die unbescholtene Angeklagte wegen falscher Zeugenaussage zu einer Geldstrafe von 1200 Euro (300 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt. Das erstinstanzliche Urteil wurde von der Angeklagten mit Erfolg bekämpft. Am Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) wurde nun die Feldkircher Entscheidung aufgehoben und eine neuerliche Verhandlung unter dem Vorsitz einer anderen Richterin am Landesgericht angeordnet.