Strache vom Wiener Landesgericht mit Ordnungsstrafe belegt

Um die Frage, ob Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video "Österreich"-Herausgeber Wolfgang Fellner als "Schneebrunzer" bezeichnet hat, ist es am Dienstagnachmittag am Wiener Landesgericht gegangen. Es musste vertagt werden, weil der als Zeuge geladene Strache unentschuldigt nicht erschienen war. Strache wurde mit einer Ordnungsstrafe von 700 Euro belegt.

Richter Gerald Wagner betonte in seiner Begründung, dass Strache "die Ladung nachweislich übernommen hat". Am 14. November wird das von Fellner betriebene Verfahren fortgesetzt, das sich nicht gegen Strache, sondern das Gratisblatt "Heute" richtet. Die Zeitung hatte Mitte August anlässlich des Erscheinens eines Enthüllungsbuchs der deutschen Ibiza-Aufdecker Frederik Obermaier und Bastian Obermayer berichtet, Strache habe Fellner in einer bisher nicht öffentlich gemachten Video-Sequenz auf Ibiza "Schneebrunzer" genannt.