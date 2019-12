Strache traf im Ibiza-Video genannte Unternehmer

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache war laut "profil" von Anfang 2018 bis Mitte 2019 mit mehreren Unternehmern verabredet, die er im Ibiza-Video als Spender an FPÖ-nahe Vereine nannte.

Unter anderem traf er sich dreimal mit Novomatic-Chef Harald Neumann und zweimal mit dem Investor Rene Benko. Die Genannten haben Zuwendungen an die FPÖ dementiert, auch Strache hat seine Behauptungen als "Prahlerei" widerrufen.

Die Verabredungen finden sich - wie auch der Termin "Reitturnier Glock (Kärnten)" - im Terminkalender des früheren Vizekanzlers, den "profil" in seiner neuen Ausgabe auszugsweise veröffentlicht. Sieben Termin-Einträge gibt es mit Markus Braun - der in wechselnden Funktionen als Obmann und Kassier in mehreren FPÖ-nahen Vereinen tätig war.