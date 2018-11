Strache soll "Macht-Plan" an falschen Empfänger geschickt haben

Vizekanzler Heinz-Christian Strache soll einen "Machtplan" an einen politischen Gegner geschickt haben, wie die "Krone" berichtet.

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache soll ein ziemlich peinlicher Fehler unterlaufen sein. Einen “Machtplan”, der sich mit der Besetzungspolitik der Nationalbank beschäftigt, schickte Strache per SMS nicht nur an einen Vertrauten, sondern versehentlich auch an einen politischen Gegner. Dieser spielte die Nachricht der “Krone” zu.