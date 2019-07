Strache schießt gegen Kurz

Nachdem Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eine Regierungskonstellation mit Herbert Kickl (FPÖ) ausgeschlossen hat, reagiert Heinz-Christian Strache in einem Facebook-Posting mit harter Kritik.

In einem Interview mit der ZIB 2 lehnt Sebastian Kurz einen Regierungsposten für Ex-Innenminister Herbert Kickl unter seiner Führung kategorisch ab. "In meiner Regierung, sollte ich wieder eine Regierung anführen, hätte er keinen Platz ", sagt Kurz über Kickl im Interview. Kurz will das Innenministerium nach der Wahl am 29. September vielmehr mit einem Vertreter seiner eigenen Partei besetzen.