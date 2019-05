Strache reist am Montag zu Orban nach Budapest

Nach dem italienischen Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini besuchen am Montag zwei FPÖ-Politiker den ungarischen Regierungschef Viktor Orban: Vizekanzler Heinz-Christian Strache und EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky.

Der Strache-Besuch reiht sich ein in den EU-Wahlkampf der FPÖ, bei dem die Partei internationale Kontakte mit Rechtspopulisten in Europa pflegt.Ungarische Medien erinnern weiter daran, dass Strache Orban die Schaffung einer gemeinsamen Fraktion im Europaparlament vorgeschlagen hatte, in welcher der ungarische rechtsnationale Premier eine wichtige Rolle spielen könnte. Orbans Partei Fidesz gehört zwar wie die ÖVP der Europäischen Volkspartei (EVP) an, ihre Mitgliedschaft ist derzeit jedoch unter anderem wegen einer Plakatkampagne gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ausgesetzt.