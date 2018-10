Strache gegen Armee und Interpol-Mitgliedschaft des Kosovo

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat sich am Freitag klar gegen die Bildung einer Armee im Kosovo und auch gegen dessen Mitgliedschaft bei Interpol zum derzeitigen Zeitpunkt ausgesprochen. Solche Schritte dürfe man nicht setzen, solange die Rechtssituation des Landes nicht geklärt sei, sagte Strache nach einem Treffen mit dem serbischen Außenminister und Vizepremier Ivica Dacic in Wien.

Strache betonte, seine Position hierzu sei “auf Linie und abgesprochen mit dem Herrn Bundespräsidenten”. Alexander Van der Bellen hatte erst vor zwei Tagen in Belgrad gesagt, die österreichische Position zur Mitgliedschaft des Kosovo in der internationalen Polizeiorganisation sei noch nicht ganz fixiert. Das Parlament des Kosovo hatte am Donnerstag erste Gesetze verabschiedet, die die Umwandlung des Kosovo Security Force in eine reguläre Armee möglich machen.