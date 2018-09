Strache empfing Dodik in Wien

Knapp zwei Wochen vor den bosnischen Wahlen hat Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) den umstrittenen Präsidenten der Republika Srpska, Milorad Dodik, zu einem Gespräch in Wien empfangen und ihm dabei Medienberichten zufolge auch seine Unterstützung ausgesprochen. "Wir wünschen dem Herrn Präsidenten viel Erfolg bei diesen Wahlen", wurde Strache vom staatlichen Sender RTRS zitiert.

Der Wien-Besuch Dodiks war die Topmeldung der Hauptnachrichtensendung “Dnevnik 2” am Montagabend. Demnach habe der FPÖ-Vorsitzende seinem bosnischen Gesprächspartner insbesondere Unterstützung bei Infrastrukturprojekten zugesagt. Außerdem sei bei dem Treffen, an dem auch FPÖ-Klubchef Johann Gudenus teilnahm, die Übereinstimmung in der Migrationspolitik unterstrichen worden. Gudenus bezeichnete Dodik in diesem Zusammenhang als “starken Partner”, der sich gegen Migration und die Ausbreitung des radikalen Islam in der Region einsetze. Bosnien-Herzegowina ist in den vergangenen Monaten zum neuen Flüchtlingshotspot am Balkan geworden. Nach der Abriegelung alternativer Routen versuchen Migranten, über Bosnien nach Mitteleuropa zu gelangen.