Strache-Buchpräsentation von Polizeiaufgebot begleitet

Die Präsentation einer neuen Biografie über Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in einer Wiener Buchhandlung wurde Donnerstagabend von einem großen Polizeiaufgebot begleitet. Grund dafür waren Drohungen gegen die Buchhandlung und ein Protestaufruf der Organisatoren der Donnerstagsdemos.

Erfreuter zeigte sich Strache über die vom FPÖ-Gemeinderat Martin Hobek verfasste Biografie “HC Strache – Vom Rebell zum Staatsmann”. Die Hagiografie zeichnet Straches Aufstieg vom Landtagsabgeordneten zum Vizekanzler der Republik als Heldenepos und zeigt eine weitgehend unkritische und anekdotische Innensicht der FPÖ-Geschichte seit Anfang der 2000er-Jahre. “Revoluzzer war ich immer. Heute als Staatsmann habe ich mir das eine oder andere an Rebellentum bewahrt”, so Strache, der die Entstehung des Buches durch seinen Parteifreund und Wegbegleiter als “Passagier” wohlwollend begleitet hatte.

Straches jugendliche Aktivitäten bei wehrsportlich angehauchten Wald- und Wiesenübungen im rechten Burschenschaftermilieu blieben in der aktuellen Biografie – anders als etwa in früheren Büchern über den FPÖ-Chef – weitgehend ausgespart und werden in einem kurzen Kapitel als parteiinterne Intrigen und – ganz im Wording Straches – als Paintball-Spiele dargestellt. Strache sprach am Donnerstag auf Journalistenfragen von “pubertären Entwicklungen”. Nach Jahren des Internats sei er damals in die Freiheit hinausgekommen und ein “Suchender” gewesen.