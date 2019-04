Strache betont erneut Abgrenzung von Identitären

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat am Dienstag erneut seine Distanz zur Identitären Bewegung betont. "Die Identitären sind ein Verein, mit dem die FPÖ nie etwas zu tun gehabt hat", sagte er bei einem Besuch der Justizanstalt Stein: "Ich kenne weder den Herrn Sellner noch andere, die dort in Funktionen tätig sind."

Strache erinnerte an seine “klaren und deutlichen Worte” am Wochenende beim oberösterreichischen FPÖ-Landesparteitag. Es gebe eine Trennlinie, diese sei “seit Samstag auch zu leben”. Es gelte: “Entweder bei der FPÖ oder bei einer anderen Organisation oder Partei.” Dass er hier klein beigegeben habe, wies Strache zurück: “Das ist ja ein Unsinn.”

Von einem in Social Media aufgetauchten Foto, das Strache angeblich bei einem einschlägigen Event der Wiking-Jugend zeigen soll, wollte der FPÖ-Chef nichts wissen. “Ich war 1993 bei keinem Aufmarsch”, betonte er. Er könne sich nur wundern, was alles hineingeheimnist werde.

Davon abgesehen: “Man kennt die Leute ja gar nicht.” Daher könne man auch nicht wissen, was die Person, die sich für ein Foto dazustelle, in ihrer Freizeit tue, so Strache.