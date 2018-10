Strache bekommt "Jörg Haider Medaille" zu 10. Todestag

Der zehnte Todestag des einstigen Kärntner Landeshauptmannes Jörg Haider am 11. Oktober soll Anlass zur Versöhnung mit der heutigen FPÖ sein: Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekommt am Vortag die "Jörg Haider Medaille" von Witwe Claudia Haider überreicht. Der "kleine Festakt" am 10. Oktober soll vor geladenen Gästen auf dem Familienanwesen im Kärntner Bärental stattfinden.

Die “Jörg Haider Medaille für Verdienste um die politische Erneuerung” wurde 2010 vom ehemaligen BZÖ-Obmann Gerald Grosz gestiftet und steht unter der besonderen Patronanz von Claudia Haider als Präsidentin der “Jörg Haider Gesellschaft”. Sie soll Strache die Medaille persönlich überreichen. Bisherige Preisträger sind etwa Haiders Schwester Ursula Haubner sowie weitere ehemalige BZÖ-Politiker wie Herbert Scheibner und Peter Westenthaler.

“Der historische Verdienst von Vizekanzler Strache ist unbestritten, die freiheitliche Bewegung wieder in Regierungsbeteiligung geführt zu haben”, begründete Grosz den Schritt gegenüber der APA. Das Verhältnis der heutigen FPÖ mit Vertretern von Haiders BZÖ war seit der Spaltung getrübt und verbesserte sich nur langsam. Neben Strache erhält am 10. Oktober auch der ehemalige Sozialminister Herbert Haupt die “Jörg Haider Medaille”.