Strabag streicht Großaktionär Deripaska Dividende

Der österreichische Baukonzern Strabag reagiert auf die US-Sanktionen gegen Russland und streicht dem russischen Großaktionär Oleg Deripaska die Dividende: Der von den USA namentlich sanktionierte Deripaska, der über seine Rasperia Trading Limited 25,9 Prozent an der Strabag hält, soll bei der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2017 leer ausgehen, teilte das Unternehmen Dienstag mit.

Deripaska werde als Specially Designated National (SDN) qualifiziert, mit der Auszahlung von Dividenden an die Rasperia könnten dem Bauriesen also Sanktionen drohen. Um dies zu verhindern, soll die Ausschüttung so erfolgen, dass es “keine Zahlung von Dividenden an die Aktionärin Rasperia Trading Limited (‘Rasperia’)” gibt.