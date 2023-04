Strabag 2022 mit deutlich weniger Gewinn

Der heimische Bauriese Strabag hat 2022 spürbar weniger Gewinn gemacht. Unter dem Strich blieben 472,5 Mio. Euro - ein Rückgang um 19 Prozent zum Jahr davor, aber "der zweithöchste Wert seit Bestehen der Strabag", wie der Konzern am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen betonte. Im Vergleichsjahr habe es "außergewöhnlich positive Ergebniseinflüsse" gegeben. Die Bauleistung erhöhte sich gegenüber 2021 um 10 Prozent auf 17,7 Mrd. Euro, der Umsatz um 11 Prozent auf 17 Mrd. Euro.

"Hinter uns liegt ein in mehrfacher Hinsicht herausforderndes Jahr", resümierte Konzernchef Klemens Haselsteiner. "Nach Ausbruch des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine setzten wir rasch und entschlossen umfassende Maßnahmen, um jegliche mögliche - und sei es auch nur eine indirekte - Einflussnahme durch Oleg Deripaska, der die Aktionärin Rasperia kontrolliert, auf Strabag strikt zu unterbinden", teilte der CEO mit Blick auf den russischen Kernaktionär mit.

Der Krieg in der Ukraine habe zu einem signifikanten Anstieg der Inflation in Europa geführt, worauf die Zentralbanken mit deutlichen Zinserhöhungen reagiert hätten. In diesem Umfeld habe das Unternehmen "das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte" erzielt. Der Gewinn je Aktie (EPS) ging um 19 Prozent auf 4,6 Euro zurück. 2021 war der Konzerngewinn allerdings noch um 48 Prozent überdurchschnittlich stark gewachsen.